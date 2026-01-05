Одна страна отказалась поддержать позицию Евросоюза по Венесуэле

Венгрия отказалась поддержать заявления Каллас по Венесуэле

Венгрия стала единственной страной Евросоюза (ЕС), которая не поддержала заявление главы евродипломатии Каи Каллас о позиции блока по Венесуэле. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей.

В заявлении главы евродипломатии Каи Калласк к Соединенным Штатам указан призыв уважать право венесуэльского народа самостоятельно определять свое будущее. Помимо этого, отмечается, что борьба с транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков должна вестись при соблюдении международного права.

«Данное заявление поддержали 26 государств — членов ЕС», — указано в документе. В частности, речь идет об Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Италии, Словакии, Словении, Испании и Швеции. Однако Венгрия стала единственным государством ЕС, не выразившим поддержку заявлению.

Ранее в МИД России призвали Вашингтон освободить ранее захваченного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В свою очередь, госсекретарь Штатов Марк Рубио объяснил вторжение в Венесуэлу борьбой с наркоторговцами. Политик назвал произошедшее операцией правоохранительных органов.

3 января Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны.