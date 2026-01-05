Орбан жестко высказался о сравнении атаки США на Венесуэлу с СВО

Орбан призвал не сравнивать СВО и атаку США на Венесуэлу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не сравнивать специальную военную операцию (СВО) и атаку США на Венесуэлу, в результате который был похищен президент страны Николас Мадуро. Об этом сообщает ТАСС.

«Это разные вещи. Считаю, что сравнивать их неправильно», — указал глава венгерского правительства.

Ранее Орбан заявил, что военная операция США в Венесуэле означает крушение либерального миропорядка и глобальные изменения, к которым должны быть готовы жители Венгрии.

При этом премьер указал, что рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине в 2026 году. Он выразил надежду, что это может привести к постепенному отказу Европейского союза (ЕС) от экономических санкций против России.