Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:19, 5 января 2026Спорт

Путин поздравил Паралимпийский комитет России с 30-летием со дня его создания

Путин назвал победой возвращение паралимпийцам России флага и гимна
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил Паралимпийский комитет страны (ПКР) с 30-летием со дня его создания. Об этом пишет ТАСС.

В своей речи глава государства назвал большой победой возвращение паралимпийцам России гимна и флага на соревнованиях. «Отрадно, что сегодня наши паралимпийцы вновь выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой», — заявил политик.

По его словам, все эти годы Паралимпийский комитет России объединял своей благородной миссией тысячи людей с ограниченными возможностями, приобщая их к спорту и здоровому образу жизни. Это помогло раскрыть в России новые таланты, которые по сей день показывают несгибаемую силу воли. Президент добавил, что благодаря грамотной работе комитета российские паралимпийцы по сей день добиваются крупных успехов на международных состязаниях.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что восстановление членства ПКР станет ориентиром для Международного Олимпийского комитета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России ударили по украинской энергетике и военным объектам. Что известно о последствиях атаки?

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    В венесуэльской операции увидели поучительный урок для Грузии

    Европе спрогнозировали рост госдолга на фоне увеличения военных расходов

    Трамп признался в обсуждении новых санкций против России с Конгрессом

    Стало известно об ударе по ключевому узлу сборки беспилотников ВСУ

    Россиян предостерегли от желания отоспаться впрок на новогодних праздниках

    В США заявили о «тектоническом сдвиге» украинской политической системы

    В России ответили на изменившуюся позицию Трампа по атаке ВСУ на резиденцию Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok