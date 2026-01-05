Путин поздравил Паралимпийский комитет России с 30-летием со дня его создания

Путин назвал победой возвращение паралимпийцам России флага и гимна

Президент России Владимир Путин поздравил Паралимпийский комитет страны (ПКР) с 30-летием со дня его создания. Об этом пишет ТАСС.

В своей речи глава государства назвал большой победой возвращение паралимпийцам России гимна и флага на соревнованиях. «Отрадно, что сегодня наши паралимпийцы вновь выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой», — заявил политик.

По его словам, все эти годы Паралимпийский комитет России объединял своей благородной миссией тысячи людей с ограниченными возможностями, приобщая их к спорту и здоровому образу жизни. Это помогло раскрыть в России новые таланты, которые по сей день показывают несгибаемую силу воли. Президент добавил, что благодаря грамотной работе комитета российские паралимпийцы по сей день добиваются крупных успехов на международных состязаниях.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что восстановление членства ПКР станет ориентиром для Международного Олимпийского комитета.