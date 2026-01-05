Реклама

13:06, 5 января 2026Спорт

Сборная Канады сенсационно вылетела с МЧМ по хоккею

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nick Wosika / Getty Images

Сборная Канады сенсационно проиграла Чехии и вылетела с молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Полуфинальный матч турнира прошел в Сент-Поле (США) и завершился победой чехов со счетом 6:4 (1:1, 2:1, 3:2). В финале команда Чехии встретится со Швецией, которая по буллитам обыграла Финляндию. В матче за третье место сыграют финны и канадцы.

Канадцы 20 раз выигрывали МЧМ. Североамериканская команда третий год подряд не смогла дойти до финала турнира.

3 января с МЧМ вылетели действующие победители МЧМ — американцы. Они проиграли финнам в овертайме (3:4) и лишились шансов защитить титул.

Сборная России пропускает турнир из-за отстранения по решению Международной федерации хоккея (IIHF). Россияне и белорусы не участвуют в международных турнирах с конца февраля 2022 года.

