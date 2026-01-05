Трамп ответил на один вопрос об ударе Украины по резиденции Путина

Трамп: Не верю, что Украина нанесла удар по госрезиденции Путина на Валдае

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что не верит в нанесение Вооруженными силами Украины (ВСУ) удара по государственной резиденции главы России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом пишет ТАСС.

«Я не верю, что этот удар имел место», — ответил Трамп журналистам во время своего возвращения из поместья Мар-а-Лаго (штат Флорида — прим. «Ленты.ру»), где отмечал рождественско-новогодние праздники.

Однако ранее Дональд Трамп заявлял, что разозлился, когда узнал от Владимира Путина об атаке на резиденцию. А постпред США при НАТО Мэттью Уитакер пообещал изучить все обстоятельства атаки.

В свою очередь Россия передала Америке доказательства совершенной Украиной атаки на резиденцию Путина.