Трамп жестко прошелся по Венесуэле

Трамп заявил, что Венесуэла является «мертвой страной»

Венесуэла является «мертвой страной», а Соединенные Штаты должны принять непосредственное участие в ее восстановлении. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, момент его общения с журналистами опубликовал Белый дом на своем YouTube-канале.

По словам американского лидера, сейчас Америка должна вернуть венесуэльскую республику к жизни. Он также отметил, что Штаты станут приносить стране прибыль.

До этого Дональд Трамп заявил, что сейчас Вашингтон больше думает о нефтяной инфраструктуре Венесуэлы, чем о проведении выборов. Эксперты предупреждают, что план американского лидера может не сразу увенчаться успехом. На его выполнение уйдут миллиарды долларов и несколько лет, чтобы сдвинуть в положительную для американцев сторону ситуацию с объемами добычи нефти.

Как сообщалось ранее, в американском Конгрессе разделились мнения относительно похищения лидера Боливарианской республики Николаса Мадуро. Демократический блок возмутился тем, что он до сих пор остается в неведении из-за «грандиозной военной операции», которую провели военные в отношении Каракаса.