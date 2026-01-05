Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:19, 5 января 2026Мир

Трамп жестко прошелся по Венесуэле

Трамп заявил, что Венесуэла является «мертвой страной»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Венесуэла является «мертвой страной», а Соединенные Штаты должны принять непосредственное участие в ее восстановлении. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, момент его общения с журналистами опубликовал Белый дом на своем YouTube-канале.

По словам американского лидера, сейчас Америка должна вернуть венесуэльскую республику к жизни. Он также отметил, что Штаты станут приносить стране прибыль.

До этого Дональд Трамп заявил, что сейчас Вашингтон больше думает о нефтяной инфраструктуре Венесуэлы, чем о проведении выборов. Эксперты предупреждают, что план американского лидера может не сразу увенчаться успехом. На его выполнение уйдут миллиарды долларов и несколько лет, чтобы сдвинуть в положительную для американцев сторону ситуацию с объемами добычи нефти.

Как сообщалось ранее, в американском Конгрессе разделились мнения относительно похищения лидера Боливарианской республики Николаса Мадуро. Демократический блок возмутился тем, что он до сих пор остается в неведении из-за «грандиозной военной операции», которую провели военные в отношении Каракаса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могут повторить». Медведев заподозрил США в планах провести «венесуэльскую операцию» на Украине

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Спецназ «Охотник» уничтожил технику ВСУ в боях за Константиновку и попал на видео

    Венесуэла предложила США сотрудничество

    Трамп жестко прошелся по Венесуэле

    Куба объявила траур в связи с гибелью десятков сограждан при защите Мадуро

    На Западе раскрыли последствия размещения военных ЕС на Украине

    Трамп раскрыл способ возвращения потраченных на Украину денег

    На Западе сделали признание после атаки США на Венесуэлу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok