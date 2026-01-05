Реклама

19:17, 5 января 2026

В России подскочила цена на спортивный костюм задержанного президента Венесуэлы

В РФ выросла цена спортивного костюма Nike, в котором задержали Мадуро
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @Realdonaldtrump / Handout via Reuters

В России подскочила цена спортивного костюма Nike Tech Fleece Windrunner Full-Zip, в котором был задержанный американскими военными президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом пишет Baza.

До появления фотографии Мадуро в сером костюме и наручниках во время перелета в США стоимость полного комплекта составляла порядка 20 тысяч рублей. Теперь только зип-худи обойдется в 30 тысяч рублей.

Самый дешевый костюм в базовом варианте стоит 18 тысяч рублей, его обычная цена —130 долларов.

Ранее 5 января сообщалось, что продажи спортивного костюма Nike Tech Fleece, в котором задержали Мадуро, резко выросли после публикации фото с лидером, одетым в эту модель. Из данных официального сайта Nike следует, что половина размеров уже распродана, кроме того, цена на костюм выросла в три раза.

Футболисты испанской «Мальорки» приехали на матч на матч чемпионата Испании с «Жироной» в серых спортивных костюмах Nike.

