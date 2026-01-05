Реклама

Спорт
18:32, 5 января 2026Спорт

Испанские футболисты приехали на матч в костюмах в стиле задержанного американцами Мадуро

Футболисты испанской «Мальорки» приехали на матч в костюмах в стиле Мадуро
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал «Zvezdanews | «Звезда»

Футболисты испанской «Мальорки» приехали на матч в костюмах в стиле задержанного американскими спецслужбами президента Венесуэлы Николаса Мадуро. На это обратил внимание Sports.ru.

Многие игроки клуба прибыли на матч чемпионата Испании с «Жироной» в серых спортивных костюмах Nike — в такой же был одет Мадуро во время задержания американцами. Встреча завершилась поражением «Мальорки» со счетом 1:2.

Некоторые СМИ предположили, что футболисты могли выбрать такую одежду в знак поддержки Мадуро. По другой версии, это совпадение, ведь Nike является техническим спонсором «Мальорки», а на костюмах, в которых были игроки есть логотип клуба.

Ранее 5 января сообщалось, что продажи спортивного костюма Nike Tech Fleece, в котором задержали Мадуро, резко выросли после публикации фото с лидером, одетым в эту модель. Из данных официального сайта Nike следует, что половина размеров уже распродана, кроме того, цена на костюм выросла в три раза.

3 января Мадуро вместе с женой был задержан сотрудниками американских спецслужб в ходе операции на территории Венесуэлы. В результате обоих вывезли для суда в США. В рамках той же операции американские военные нанесли удары по стратегически важным объектам, расположенным как в Каракасе, так и других регионах страны.

