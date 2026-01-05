Журналисты проанализировали поведение Мадуро и его жены на суде

РИА Новости: Мадуро на суде был раздраженным, а его жена выглядела ослабленной

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время заседания суда в Нью-Йорке выглядел раздраженным. На это обратило внимание РИА Новости.

В свою очередь, супруга венесуэльского лидера Силия Флорес казалась ослабленной, отмечает корреспондент агентства. Их адвокаты сообщили о наличии особых запросов о медицинской помощи.

По утверждению адвоката Флорес Марка Доннелли, его клиентка могла получить ушиб или даже перелом в результате похищения.

На судебном заседании Мадуро и его супруга заявили о своей невиновности. Президент Венесуэлы подчеркнул, что является честным человеком, а также назвал себя военнопленным.

