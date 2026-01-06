Реклама

21:45, 6 января 2026

МИД Венесуэлы поблагодарил Россию

МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за поддержку конституционного порядка в стране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Каракас благодарен России за то, что она поддерживает конституционный порядок в Венесуэле. Об этом говорится в заявлении главы Министерства иностранных дел (МИД) Венесуэлы Ивана Хиля в Telegram.

«Мы также благодарим за решительный призыв к уважению самоопределения венесуэльского народа и отказ от незаконного и разрушительного внешнего вмешательства, мотивированного неоколониальными интересами», — отмечается в сообщении.

Ранее российская сторона поддержала действия Венесуэлы и принесение присяги Делси Родригес на пост уполномоченного президента страны. МИД РФ поприветствовал усилия официальных властей по защите государственного суверенитета и подтвердил солидарность Москвы с венесуэльским народом и правительством.

