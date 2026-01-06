Россия поддержала кандидатуру Делси Родригес на пост главы Венесуэлы

МИД РФ: Москва поддерживает кандидатуру Делси Родригес на пост главы Венесуэлы

Российская сторона поддержала действия Венесуэлы и принесение присяги Делси Родригес на пост уполномоченного президента страны. Соответствующее заявление появилось на сайте МИД РФ.

Как отмечается в публикации, кандидатура Родригес на пост главы Венесуэлы демонстрирует решимость страны сохранить законную вертикаль власти в рамках неоколониальных угроз и вооруженной агрессии извне. МИД РФ поприветствовал усилия официальных властей по защите государственного суверенитета и подтвердил солидарность Москвы с венесуэльским народом и правительством.

«Желаем успехов уполномоченному Президенту Д.Родригес в решении стоящих перед Боливарианской Республикой задач. Со своей стороны выражаем готовность продолжать оказывать необходимую поддержку дружественной нам Венесуэле», — добавили в ведомстве.

Российский МИД также выступил за деэскалацию сложившейся ситуации и решение любых проблем с учетом международных правовых норм.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны.

Пост главы государства временно заняла вице-президент Венесуэлы Родригес. Она принесла присягу 5 января.

