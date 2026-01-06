Александр Овечкин открыл счет голам в 2026 году

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин открыл счет голам в 2026 году. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий отметился двумя шайбами в домашней встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Анахайм Дакс». Встреча прошла в ночь на вторник, 6 января, и завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев.

Овечкин забросил свою первую шайбу в середине второго периода, а в конце третьего периода поразил пустые ворота. Это 69-й подобный гол в карьере россиянина, он обновил собственный рекорд.

Форвард прервал четырехматчевую серию без голов в НХЛ. В его активе 991 шайба в лиге, включая плей-офф. От рекордсмена по этому показателю Уэйна Гретцки он отстает на 25 голов.