Спорт
11:24, 6 января 2026Спорт

Овечкин открыл счет голам в 2026 году

Александр Овечкин открыл счет голам в 2026 году
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nick Wass / AP

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин открыл счет голам в 2026 году. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий отметился двумя шайбами в домашней встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Анахайм Дакс». Встреча прошла в ночь на вторник, 6 января, и завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев.

Овечкин забросил свою первую шайбу в середине второго периода, а в конце третьего периода поразил пустые ворота. Это 69-й подобный гол в карьере россиянина, он обновил собственный рекорд.

Форвард прервал четырехматчевую серию без голов в НХЛ. В его активе 991 шайба в лиге, включая плей-офф. От рекордсмена по этому показателю Уэйна Гретцки он отстает на 25 голов.

