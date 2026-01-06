Обеспеченные ракетами «Герани» назвали главным преимуществом ВС РФ перед ВСУ

Ключевым фактором преимущества Вооруженных сил России (ВС РФ) перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) стали оснащенные ракетами «Игла» беспилотники «Герань». Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine.

По данным издания, Россия оснастила беспилотники «Герань-2» ракетами «воздух — воздух». Эти улучшения несут серьезную угрозу украинским самолетам, о чем уже предупредили экипажи ВСУ. Западные специалисты отмечают, что российские дроны продемонстрировали невиданную прежде способность поражать динамичные движущиеся цели противника на всей линии соприкосновения.

«Герани» также оказывают непосредственную воздушную поддержку российским сухопутным войскам. Благодаря простым каналам передачи данных «Герани» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) эффективно бьют по тылам ВСУ.

5 января в четырех украинских областях (Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской) зафиксированы прилеты беспилотных летательных аппаратов типа «Герань».