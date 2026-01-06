Российских пенсионеров захотели активнее подключать к удаленной работе

В России решили развивать удаленку для пенсионеров

В России захотели развивать удаленную работу для пенсионеров. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на содержащийся в утвержденном правительством плане пункт.

Отмечается, что планируется подстраивать формы надомной, временной и гибкой занятости под россиян старшего возраста. Это нацелено на повышение качества их жизни и финансовой обеспеченности.

Кроме того, граждане от 50 лет и старше, люди предпенсионного возраста смогут рассчитывать на профессиональное образование, а также на дополнительное профессиональное образование с государственной поддержкой.

Ранее сообщалось, что работающие пенсионеры, чьи пенсии не индексировались в 2016-2024 годах, после увольнения получат прибавку в счет пропущенных индексаций.

В 2026 году страховые пенсии были увеличены с 1 января на 7,6 процента. Кроме того, 1 августа происходит перерасчет для работающих пенсионеров с учетом страховых взносов, перечисленных работодателем.

