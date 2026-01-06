Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:01, 6 января 2026Мир

Стало известно о разногласиях среди союзников Киева

Le Figaro: В «коалиции желающих» углубляются разногласия по помощи Киеву
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Omar Marques / Getty Images

В «коалиции желающих» углубляются разногласия по вопросу помощи Киеву. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По данным издания, скандинавские и прибалтийские страны обвиняют Германию и Францию в недостаточной помощи Украине. Представители этих стран считают, что несут непропорционально большую нагрузку, в то время как крупные экономики Европы делают меньше относительно своих размеров.

По данным издания, в пересчете на ВВП Дания (3 процента) отдает в 10 раз больше, чем Франция (0,29 процента). Крупнейшими донорами Украины также называют республики Балтии, Швецию, Финляндию, Нидерланды и Польшу. Журналисты отмечают, что лидеры этих стран на переговорах убеждают Великобританию, Францию и Германию увеличить свой вклад.

Ранее стало известно, что на саммите «коалиции желающих», который состоится во вторник, 6 января, в Париже, США и ЕС хотят согласовать планы по гарантиям безопасности для Украины. Отмечается, что стороны планируют интегрировать предложения США в план «коалиции желающих».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке. Что в ней было и кому ее адресовали?

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    «Роскосмос» показал космическую елку в канун Рождества

    В Германии высказались насчет притязаний Трампа на Гренландию

    «Большая семерка» обсудит поставки редкоземельных металлов

    Американский хоккеист клуба КХЛ рассказал о сложностях жизни в России

    В Москве изменили время работы общественного транспорта в рождественскую ночь

    Стало известно о разногласиях среди союзников Киева

    В Японии произошло четыре землетрясения за несколько минут

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok