12:30, 6 января 2026Спорт

Тайсон продал свою подписку в соцсетях за 3,3 тысячи долларов

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IMAGO / Peter Hartenfelser / Globallookpress.com

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон за деньги подписался на одного из своих фанатов в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на фирму Goldin.

Спортсмен продал свою подписку за 3,3 тысячи долларов на аукционе. Фанат, который заплатил за подписку, стал 300-м человеком, на которого подписался Тайсон.

Ранее Тайсон назвал сильнейших боксеров в истории. Он включил в список Джека Демпси, Сонни Листона, Мохаммеда Али и Джорджа Формана.

В ноябре 2024 года Тайсон проиграл 27-летнему блогеру Джейку Полу единогласным решением судей. Поединок, проходивший по правилам бокса, продлился восемь раундов по две минуты.

