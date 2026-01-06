Трусова завела Telegram-канал для пятимесячного сына Михаила

Российская фигуристка Александра Трусова завела личный Telegram-канал для своего пятилетнего сына Михаила. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Совсем скоро он сможет вести прямые репортажи с наших шоу — тем более сами шоу ему очень нравятся. Миша любит наблюдать за фигуристами и декорациями», — заявила Трусова. Она также призвала всех подписываться на канал сына.

Ранее Трусова в своем влоге рассказала о процессе родов, отметив, что ей было страшно. По словам спортсменки, она до этого момента не сталкивалась с хирургическим вмешательством, поэтому процесс родов сильно напугал ее.

6 августа прошлого года Трусова родила сына Михаила. Летом 2024-го Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.