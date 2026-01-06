Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:00, 6 января 2026Спорт

Трусова завела Telegram-канал для пятимесячного сына

Трусова завела Telegram-канал для пятимесячного сына Михаила
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская фигуристка Александра Трусова завела личный Telegram-канал для своего пятилетнего сына Михаила. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Совсем скоро он сможет вести прямые репортажи с наших шоу — тем более сами шоу ему очень нравятся. Миша любит наблюдать за фигуристами и декорациями», — заявила Трусова. Она также призвала всех подписываться на канал сына.

Ранее Трусова в своем влоге рассказала о процессе родов, отметив, что ей было страшно. По словам спортсменки, она до этого момента не сталкивалась с хирургическим вмешательством, поэтому процесс родов сильно напугал ее.

6 августа прошлого года Трусова родила сына Михаила. Летом 2024-го Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    В Казахстане возбудили дело в отношении поддержавших удары ВСУ граждан

    Роднина высказалась о наличии дураков в Госдуме

    В России напомнили о провалах ПВО США после слов Хегсета

    В Москве нашли пакет с гранатами

    В Европе оценили последствия претензий США на Гренландию

    Трусова завела Telegram-канал для пятимесячного сына

    Жителей Запорожской области предупредили о возможных провокациях Киева на Рождество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok