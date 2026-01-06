В России отреагировали на предложение сотрудничать с США против Китая

Депутат Журова: Россия не объединится с США против Китая ради снятия санкций

Вряд ли такое случится, что Россия объединится с США против Китая, заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что США могут снять с России все действующие санкции в случае сближения с целью борьбы с Китаем. По словам бывшего советника, сейчас наилучшей политикой для Белого дома станет сближение с Россией для победы над Китаем.

«Я не вижу здесь никаких перспектив, потому что у нас с Китаем подписано стратегическое партнерство. Не понятно, почему вообще для США Китай — это враг. В каких-то моментах они зависят от Китая, и вот, видимо, они этой зависимости не хотят, пытаются уничтожить и контролировать бизнес в том числе. Может, им и не нравится система в Китае, но китайцам всем нравится», — прокомментировала Журова.

Депутат добавила, что Китай является многомиллиардной страной с ядерным оружием, которая привыкла жить по своим традициям. Поэтому, по ее мнению, Вашингтону будет сложно навязать там свою демократию. Кроме того, парламентарий предположила, что подобные предложения в адрес России являются, вероятно, проверкой на прочность в плане международного сотрудничества.

