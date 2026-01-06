Реклама

05:20, 6 января 2026Мир

В США оценили возможности России выиграть конфликт

Экс-аналитик Джонсон: Россия располагает всем необходимым для победы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что у России есть все необходимое для победы в конфликте с Украиной. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Джонсон подчеркнул, что Россия располагает всем необходимым для победы, а Украина — нет. Он также добавил, что Москва наращивает нужные для боевых действий ресурсы, поэтому быстрее приходит к своим целям.

«В этом году мы видим гораздо более быстрые продвижения [ВС РФ], чем когда-либо за последние три года. И на мой взгляд, этот процесс будет только продолжаться. Он не пойдет на спад», — отметил он.

