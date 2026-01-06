Реклама

13:41, 6 января 2026Мир

В Турции империализм США сравнили с почуявшей кровь акулой

Турецкий политик Бахчели: Империализм США опаснее акулы, почуявшей кровь
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Maxx-Studio / Shutterstock / Fotodom  

Лидер турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели заявил, что империализм США опаснее акулы. Его слова передает Haberler.

«Фаза неистовства империализма тесно связана с кровью. Американский империализм, почуявший запах нефти, опаснее акулы, почуявшей запах крови», — подчеркнул Бахчели. Таким образом он прокомментировал атаку США на Венесуэлу и захват президента Николаса Мадуро.

Произошедшее турецкий политик сравнил с фильмом «Пираты Карибского моря». По его словам, международное право давно лежит на дне мусорного ведра, и решение США стало лишь еще одним проявлением бандитизма.

Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Венесуэлы Силией Флорес были захвачены в субботу, 3 января. Это случилось после авиаударов Вооруженных сил США по различным объектам в столице и других регионах латиноамериканской страны. Мадуро и его жена будут ожидать начала судебного разбирательства в федеральной тюрьме в Бруклине.

В ходе первого заседания в суде Нью-Йорка Мадуро отказался признавать свою вину и назвал себя военнопленным.

