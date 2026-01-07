Бразильский спортсмен-чемпион умер в России в 32 года

Бразильский игрок футзального клуба «Норильский никель» Фелипе умер в 32 года

Бразильский игрок футзального клуба «Норильский никель» Алекс Фелипе умер в 32 года. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Спортсмен скончался в Ухте после первого полуфинального матча Кубка России против местной «Ухты». Футболисту стало плохо прямо в аэропорту перед вылетом команды обратно в Норильск.

Фелипе защищал цвета «Норникеля» с 2020 года, завоевав с клубом Кубок России (2023/24). Ранее он выступал за бразильские команды и португальский «Спортинг», с которым побеждал в Лиге чемпионов в сезоне-2018/2019.

30 декабря 2025 года бывший футболист ярославского «Шинника» Иван Зынин умер в 32 года. Причина смерти спортсмена не разглашалась.