Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:40, 7 января 2026Мир

Названо число потенциально захваченных США и связанных с Россией танкеров

США могут захватить еще четыре танкера, потенциально связанных с Россией
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: US EUROPEAN COMMAND via X / Reuters

Военные Соединенных Штатов Америки (США) могут захватить еще от трех до четырех подсанкционных танкеров, потенциально связанных с Россией. Об этом пишет Telegram-канал Военный обозреватель.

Танкеры могут быть захвачены в водах Карибского моря и Атлантического океана.

В публикации также отмечается, что с начала операции «Южное копье» США уже сумели задержать четыре танкера с сырой нефтью.

Одним из последних задержаний, которое вызвало волну негатива, стало задержание американскими военными танкера Marinera, который шел под российским флагом 7 января в водах Северной Атлантики. Европейское командование Вооруженных Сил США подтвердило факт задержания танкера.

Москва в свою очередь потребовала от США достойного и гуманного обращения со своими гражданами на судне.

А первый замглавы комитета по обороне Алексей Журавлев призвал оперативно и жестко дать «щелчок по носу» Соединенным Штатам и атаковать их флот торпедами в ответ на захват танкера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотя бы попытайся быть мужчиной». Кадыров ответил на призыв Зеленского к американцам захватить его как Мадуро

    Ледник Судного дня пришел в движение

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    В Миннеаполисе начались массовые протесты после убийства женщины

    На Западе рассказали о насмешившем русских Зеленском

    В запорожских супермаркетах образовались очереди

    Буданов в костюме попозировал на фоне саркофага Наполеона

    Свет в Днепропетровской области пообещали дать в 2027 году

    В Днепропетровской области остановили работу всех ТЭЦ и подстанций

    Названо число потенциально захваченных США и связанных с Россией танкеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok