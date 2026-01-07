Названо число потенциально захваченных США и связанных с Россией танкеров

США могут захватить еще четыре танкера, потенциально связанных с Россией

Военные Соединенных Штатов Америки (США) могут захватить еще от трех до четырех подсанкционных танкеров, потенциально связанных с Россией. Об этом пишет Telegram-канал Военный обозреватель.

Танкеры могут быть захвачены в водах Карибского моря и Атлантического океана.

В публикации также отмечается, что с начала операции «Южное копье» США уже сумели задержать четыре танкера с сырой нефтью.

Одним из последних задержаний, которое вызвало волну негатива, стало задержание американскими военными танкера Marinera, который шел под российским флагом 7 января в водах Северной Атлантики. Европейское командование Вооруженных Сил США подтвердило факт задержания танкера.

Москва в свою очередь потребовала от США достойного и гуманного обращения со своими гражданами на судне.

А первый замглавы комитета по обороне Алексей Журавлев призвал оперативно и жестко дать «щелчок по носу» Соединенным Штатам и атаковать их флот торпедами в ответ на захват танкера.