Запад отреагировал на возможный захват Гренландии США

Премьер-министр Нидерландов Схоф отреагировал на возможный захват Гренландии

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что в случае военного вторжения США в Гренландию безопасность НАТО окажется под угрозой. Его цитирует газета NRC.

Схоф отметил, что если Соединенные Штаты осуществят силовой захват Гренландии, то безопасность НАТО и Европы окажется под серьезной угрозой. «Союзники так друг с другом не поступают», — отреагировал на ситуацию нидерландский премьер-министр.

Также 6 января Дик Схоф поддержал соглашение лидеров европейских стран, в котором они призвали уважать границы Гренландии и сплотились вокруг Дании. Раскрытый ранее документ подписали главы Франции, Германии, Италии, Польши и других стран.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что госсекретарь США Марко Рубио в частном разговоре с ним пообещал не вводить американские войска в Гренландию. Барро отметил, что вооруженное нападение не сочетается с выбранным США дипломатическим курсом.