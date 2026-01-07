Россия пожаловалась на Латвию в МОК

Россия подала жалобу на Латвию в МОК из-за запрета на въезд саночников

Россия подала жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) на запрет Латвии на въезд российских саночников на этап Кубка мира. Об этом сообщает Sport24.

Президент Латвийской федерации санного спорта Клавс Васкс подтвердил, что российские организации обратились в комитет после отказа во въезде нейтральным атлетам на турнир в Сигулде. Васкс отметил неясность юридических оснований жалобы из-за приостановки участия Олимпийского комитета России в МОК. Он назвал запрет принципиальной позицией страны.

В минувшие выходные в Сигулде прошел этап Кубка мира без участия россиян, несмотря на разрешение Международной федерации санного спорта (FIL) на их нейтральное выступление. Латвийский министр иностранных дел Байба Браже включила 14 саночников в список нежелательных лиц.

23 ноября 2025 года FIL позволила отечественным спортсменам соревноваться в нейтральном статусе, который уже получили трое россиян. Все они выступают в одноместных санях.