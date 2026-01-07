Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:31, 7 января 2026Мир

Самолеты НАТО вылетели для слежки за российским танкером

Самолеты Британии, Ирландии и Франции выследили российский танкер Marinera
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Патрульные самолеты Франции, Ирландии и Великобритании проследили за нефтяным российским танкером Marinera в Атлантическом океане. Сделано это было по мере его прохода рядом с Британскими островами, о чем пишет газета The Times.

Как уточняется, союзники по НАТО вместе с ирландскими ВВС пролетели над судном на его пути к северу Великобритании. Помимо этого, британский истребитель Eurofighter Typhoon был также обнаружен в направлении танкера, а затем исчез из поля зрения общедоступных систем слежения.

По данным издания, судно Marinera прорвало американскую морскую блокаду Венесуэлы и сейчас направляется в сторону Северного моря. Журналисты предположили, что Соединенные Штаты могут попытаться захватить танкер.

4 января сразу три разведывательных самолета Boeing P-8A Poseidon военно-морских сил (ВМС) США начали слежку за танкером под российским флагом. Между тем, в МИД заявили, что Россия внимательно следит за сложившейся обстановкой.

Телеканал CNN сообщил, что американские военные обсуждают захват преследуемого российского танкера. Америка предполагает, что судно якобы занимается перевозкой нефти из Венесуэлы и Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев и Запад подписали декларацию о будущем вводе войск на Украину

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Банки массово блокируют переводы россиян даже самим себе. Как этого избежать

    США и Венесуэла вступили в переговоры после похищения Мадуро

    Ребенка без верхней одежды нашли на улице Великого Новгорода

    В США предрекли ответ России на операцию в Венесуэле

    Самолеты НАТО вылетели для слежки за российским танкером

    Рубио сообщил Конгрессу о планах Трампа купить Гренландию

    В Европе признали свою ошибку после слов Трампа о Гренландии

    Военкор раскрыл суть прозвучавших на встрече «коалиции желающих» заявлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok