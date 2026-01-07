В Госдуме отреагировали на требование США выгнать Россию из Венесуэлы

Депутат Журова: США пытаются осуществить экономический захват Венесуэлы

Действия США по отношению к Венесуэле — вопрос не демократии, а экономического захвата, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы разорвать все связи с Россией. Также Вашингтон призвал к исключительному сотрудничеству Венесуэлы и США в области добычи нефти.

По мнению Журовой, США демонстрируют по отношению к Венесуэле новый подход, о котором Вашингтон не стесняется заявлять на весь мир. Депутат подчеркнула, что Россия не качает нефть в Венесуэле, а состоит с этой страной в хороших дружеских отношениях.

«Интересный подход. Выгони друзей, а потом у тебя еще и отберем нефть. Причем вот так прямо на весь мир заявлять. Мне просто интересно, как отреагируют другие страны на это? Неужели всех вот такая ситуация устраивает? Просто выглядит крайне опасно для мира. Потому что сегодня — Венесуэла, завтра — другая страна, в которой, например, есть газ», — прокомментировала Журова.

Ранее администрация Трампа пригрозила участью Николаса Мадуро еще одному политику — главе МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо. Утверждалось, что тот, будучи одним из сторонников законного президента Боливарианской Республики, может помешать временному президенту Делси Родригес выполнить требования США.