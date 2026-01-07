Реклама

В МИД России назвали главные методы ведения боев ВСУ в 2025 году

Посол Мирошник: В 2025 году ВСУ часто использовали тактику выжженной земли
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Георгий Чернышов / ТАСС

В 2025 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) часто использовали тактику «выжженной земли» и атаки беспилотниками. Главные методы ведения боев украинской армии в прошлом году назвал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, сообщает РИА Новости.

«Они не скрывают и заявляют людям, уходя, которым там остаются, что после них будет здесь все сожжено», — объяснил тактику ВСУ дипломат.

По его словам, еще одной тенденцией стало реагирование Киева на начало переговорных процессов, поскольку, как только они начинаются, фиксируется рост обстрелов, провокаций, террористических актов. Российская сторона связывает это не только с тем, что ВСУ проигрывают на поле боя, но и с тем, что они стараются провоцировать Россию.

Ранее Мирошник отметил, что в планах «коалиции желающих» нет и намека на прекращение конфликта. Он подчеркнул, что основная идея этой коалиции — взять на содержание Украину в качестве «государства-наемника», пока не исчерпается его основной ресурс в виде пушечного мяса.

