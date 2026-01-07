В России высказались об ответных мерах на задержание танкера Marinera

Депутат Чепа: Россия разберется с произволом в отношении танкера Marinera

Россия разберется с произволом в отношении захваченного США танкером и защитит свою собственность, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что американские военные поднялись на борт танкера Marinera, который шел под российским флагом в Северной Атлантике. Уточняется, что захват судна произошел между Исландией и Британскими островами до того, как туда прибыли российские военные корабли и подводная лодка.

Депутат подчеркнул, что захват российского танкера Marinera в Северной Атлантике является произволом. Он также подчеркнул, что Россия уже направила к месту инцидента подводную лодку и корабли.

«Я думаю, что мы сейчас разберемся и с этим произволом. Давайте чуть-чуть подождем. Мы свою собственность будем защищать и, конечно, в первую очередь по дипломатическим каналам», — прокомментировал Чепа.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия направила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения Marinera, который США пытались захватить у берегов Венесуэлы.