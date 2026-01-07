Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:11, 7 января 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались об ответных мерах на задержание танкера Marinera

Депутат Чепа: Россия разберется с произволом в отношении танкера Marinera
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Stefan Sauer / dpa / Globallookpress.com

Россия разберется с произволом в отношении захваченного США танкером и защитит свою собственность, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что американские военные поднялись на борт танкера Marinera, который шел под российским флагом в Северной Атлантике. Уточняется, что захват судна произошел между Исландией и Британскими островами до того, как туда прибыли российские военные корабли и подводная лодка.

Депутат подчеркнул, что захват российского танкера Marinera в Северной Атлантике является произволом. Он также подчеркнул, что Россия уже направила к месту инцидента подводную лодку и корабли.

«Я думаю, что мы сейчас разберемся и с этим произволом. Давайте чуть-чуть подождем. Мы свою собственность будем защищать и, конечно, в первую очередь по дипломатическим каналам», — прокомментировал Чепа.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия направила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения Marinera, который США пытались захватить у берегов Венесуэлы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американские военные захватили российский танкер в Атлантике. Как проходила операция?

    ЕС хочет обсудить с Россией гарантии безопасности для Киева. Но есть нюанс

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Отец скончавшейся в московской клинике блогерши из Италии рассказал о произошедшем

    В России высказались об ответных мерах на задержание танкера Marinera

    Минтранс подтвердил захват российского танкера

    В Европе обвинили США в нарушении международного права в ходе операции в Венесуэле

    Назван фаворит на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

    Стали известны личности погибших при крушении частного вертолета в Пермском крае

    Зеленский призвал США захватить Кадырова как Мадуро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok