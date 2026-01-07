Реклама

В Швейцарии прокомментировали ситуацию в Венесуэле

МИД Швейцарии: Нападение США на Венесуэлу повышает риск создания прецедента
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

В Швейцарии выразили обеспокоенность ситуацией в Венесуэле. Как сообщается в заявлении МИД, нападение на Боливарианскую Республику представляет собой нарушение международного права.

«С точки зрения международного права, этому нападению не было никакого оправдания. Захват Николаса Мадуро также нарушает международное право», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ведомстве заявили о нарушении суверенитета Венесуэлы и личного иммунитета президента страны Николаса Мадуро. Швейцария также озабочена вероятностью прецедента, который может создать эта операция.

Ранее в нарушении международного права в ходе операции в Венесуэле США обвинил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что действия Вашингтона создают «ужасный и очень опасный прецедент», способный подтолкнуть мир к еще большей нестабильности и неопределенности.

