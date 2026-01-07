Реклама

В США назвали проигравшего в конфликте на Украине

Петро: Даже если Украину объявят победительницей, Европа будет проигравшей
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press

Даже если Украину объявят победительницей в конфликте, Европа в любом случае будет проигравшей. Об этом заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро.

По его словам, президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости изменения восприятия России для установления новых отношений с Москвой, однако Европа в этом вопросе является «главной проблемой».

«Она выступает разрушителем, к собственному ущербу. Я не вижу никакого выхода. Если нарратив о победе Украины станет общепринятым в Европе, весь мир все равно будет считать проигравшей Европу, поскольку она не смогла предотвратить конфликт», — сказал эксперт.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал причину противостояния Европы с Россией. «По сути, речь идет о деньгах и контроле: Запад пытается понять, как сохранить для себя хоть кусочек этого пирога на Украине», — посчитал он.

