Зять Трампа на встрече союзников Украины во Франции отметил роль Путина

Кушнер: Трамп исходит из бесед с Путиным в разработке гарантий Киеву

Подход американского лидера Дональда Трампа, касающийся разработки будущих гарантий безопасности Украине, опирается на беседы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сказал зять главы Белого дома Джаред Кушнер по итогам пресс-конференции «коалиции желающих» в Париже, трансляция которой велась на YouTube.

По его словам, уверенность Трампа в развитии гарантии безопасности в определенном смысле складывается из его оценок и разговоров с Владимиром Путиным.

«Заключение правильного соглашения означало бы сделку, при которой обе стороны стремятся к деэскалации, и существует реальный механизм мониторинга», — указал Кушнер на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер прилетят на встречу союзников Украины во Франции. По словам источников в Елисейском дворце, лидеры европейских стран не смирились с тем фактом, что Вашингтон бросил Киев, поэтому им удалось наладить процесс сближения между Украиной, Европой и США.

Уже известно, что итогом прошедшего саммита в Париже стало подписание декларации о будущем вводе войск на Украину. Документ подписали президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.