Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:58, 6 января 2026Мир

Зять Трампа на встрече союзников Украины во Франции отметил роль Путина

Кушнер: Трамп исходит из бесед с Путиным в разработке гарантий Киеву
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Подход американского лидера Дональда Трампа, касающийся разработки будущих гарантий безопасности Украине, опирается на беседы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сказал зять главы Белого дома Джаред Кушнер по итогам пресс-конференции «коалиции желающих» в Париже, трансляция которой велась на YouTube.

По его словам, уверенность Трампа в развитии гарантии безопасности в определенном смысле складывается из его оценок и разговоров с Владимиром Путиным.

«Заключение правильного соглашения означало бы сделку, при которой обе стороны стремятся к деэскалации, и существует реальный механизм мониторинга», — указал Кушнер на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер прилетят на встречу союзников Украины во Франции. По словам источников в Елисейском дворце, лидеры европейских стран не смирились с тем фактом, что Вашингтон бросил Киев, поэтому им удалось наладить процесс сближения между Украиной, Европой и США.

Уже известно, что итогом прошедшего саммита в Париже стало подписание декларации о будущем вводе войск на Украину. Документ подписали президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев и Запад подписали декларацию о будущем вводе войск на Украину

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Банки массово блокируют переводы россиян даже самим себе. Как этого избежать

    Мерц обратился с призывом к Зеленскому

    Союзники Украины сделали заявление о прекращении огня после встречи в Париже

    Уиткофф рассказал о переговорах с BlackRock по Украине

    Макрон захотел провести разговор с Путиным

    Трамп сменил тактику для контроля над Гренландией

    Трамп внезапно начал издавать странные звуки и кривляться во время выступления

    Премьер Британии ушел от ответа на вопрос о США и Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok