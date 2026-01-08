Девушка-боец UFC из Киргизии рассказала о своем аккаунте на OnlyFans

Девушка-боец UFC из Киргизии Валентина Шевченко рассказал о своем аккаунте на платформе OnlyFans. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам спортсменки, она обсудила с площадкой детали сотрудничества. «Изначальная идея OnlyFans — тут нет никакой вульгарности. Если человек публикует открытый контент — это желание этого определенного человека», — заявила Шевченко.

Киргизская спортсменка добавила, что публикует на OnlyFans много материалов о своих тренировках, а также видео с охоты и рыбалки. «Там много интересного контента, который отображает меня как личность и который не увидеть на моих других социальных платформах», — заявила Шевченко.

Спортсменка — действующая чемпионка UFC в легчайшем весе. Она провела 31 бой в ММА, одержала 26 побед, потерпела 4 поражения, еще 1 поединок завершился вничью.