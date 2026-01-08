Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила пальцем Зеленскому на встрече в Париже

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила президенту Украины Владимиру Зеленскому на встрече в Париже. Об этом пишет The Telegraph.

В публикации сообщается, что Фон дер Ляйен состроила ему укоризненную гримасу и шутливо погрозила пальцем. Автор текста считает, что ситуация выглядела так, будто Зеленский вписал в итоговое коммюнике фразу о нападении на Москву и думал, что этого не заметят. Также в публикации говорится, что союзники Украины выглядят как «коалиция заламывающих руки».

Глава ЕК, как ранее стало известно, может скрывать телефонные разговоры и переписки с оборонными концернами.

Недавно фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта встретились в Никосии с украинским лидером.