Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:57, 8 января 2026Мир

Фон дер Ляйен уличили в сокрытии важной информации

Фон дер Ляйен может скрывать переписки с оборонными концернами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Лола Джорджевич / РИА Новости

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен может скрывать телефонные разговоры и переписки с оборонными концернами. Политик не стала сообщать о них в ответе на запрос европарламентария Фабио Де Мази, следует из находящегося в распоряжении РИА Новости иска против ЕК.

Ранее сообщалось, что Де Мази подал иск в Европейский суд против Еврокомиссии. Политик потребовал от главы ведомства Урсулы фон дер Ляйен предоставить полную информацию о ее контактах с оборонными концернами.

«В ответном письме упоминаются лишь несколько отдельных встреч и огульно дается ссылка на реестр прозрачности, пресс-релизы и социальные сети, однако вопросы о телефонных разговорах и текстовой переписке остались без ответа», — сказано в сокращенной версии искового заявления.

Далее указывается, что Де Мази направил первый свой запрос в середине марта прошлого года, и ответ на него получил лишь в октябре. Письмо ЕК не соответствует критериям прозрачности, говорится в документе.

Ранее финский политик Армандо Мема высказал мнение, что Урсула фон дер Ляйен хочет превратить Евросоюз (ЕС) в четвертый рейх. Мема напомнил, что изначально ЕС основали для содействия миру, а теперь фон дер Ляйен перевооружает Европу.

До этого Европу четвертым рейхом назвал американский миллиардер и предприниматель Илон Маск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. Несколько городов погрузились во тьму, а ТЭЦ остановили работу

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    В ЕС призвали готовиться к прямой конфронтации с Трампом

    Опубликовано видео захваченного российского танкера Marinera

    Ушел из жизни легендарный хоккеист и создатель стиля «бабочка»

    Вэнс обрушился с критикой на европейцев из-за Гренландии

    В США призвали не обращать внимание на Зеленского и помириться с Россией

    На Западе заявили о подготовке ЕС плана по сдерживанию США

    Российский хоккеист подрался с одноклубником Овечкина во время матча НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok