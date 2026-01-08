ФСБ подтвердила возвращение в Россию из Франции баскетболиста Касаткина

ФСБ: Российский баскетболист Касаткин возвращен из Франции на родину

ФСБ подтвердила возвращение баскетболиста Даниила Касаткина из Франции в Россию. Об этом пишет РИА Новости.

«8 января возвращен на родину задержанный во Франции гражданин Российской Федерации баскетболист Даниил Касаткин», — сказано в заявлении ведомства.

Касаткина арестовали 21 июня 2025 года в Париже по запросу США. Россиянина обвиняли в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей, и вел переговоры о выкупах в рамках этой сети.

В октябре 2025 года Следственная палата апелляционного суда Парижа дала согласие на экстрадицию Касаткина в США. Сам спортсмен отказывался от экстрадиции.