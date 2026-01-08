Реклама

19:22, 8 января 2026Спорт

Игравший полгода за «Зенит» бразилец уйдет из клуба

Романо сообщил о переходе Жерсона из «Зенита» в «Крузейро» за 30 млн евро
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» согласовал переход бразильского полузащитника Жерсона в «Крузейро». Об этом в соцсети X сообщил журналист Фабрицио Романо.

По его данным, сумма трансфера составила 27 миллионов евро плюс 3 миллиона евро бонусами.

В сентябре стало известно, что 28-летний Жерсон недоволен своим положением в «Зените». Уточнялось, что игрок боится потерять место в составе сборной Бразилии перед чемпионатом мира-2026, поэтому ищет варианты для смены клуба.

14 июля «Зенит» купил Жерсона у бразильского «Фламенго» за 25 миллионов евро. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан на пять лет.

