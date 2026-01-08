Реклама

Экономика
15:31, 8 января 2026Экономика

На Украине стали распродавать майнинг-фермы

Вячеслав Агапов

Фото: Mark Agnor / Shutterstock / Fotodom

Украинские криптотрейдеры стали распродавать майнинг-фермы. Как сообщает Telegram-канал Mash, бизнес стал убыточным и опасным после атак по подстанциям и ТЭЦ.

Из-за обстрела энергетической системы Украины цены на электроэнергию подскочили. Некоторые устройства при круглосуточной работе могут потреблять электричества, как шесть двухкомнатных квартир — порядка 2340 киловатт-часов в месяц. В пересчете на актуальные цены на электроэнергию — это 8,2 тысячи гривен, в то время как доход с такого предприятия может составить всего 6,3 тысячи.

При этом в стране продолжают работать нелегальные фермы, которые не платят налоги и потребляют электричество вчерную: в 2022-м полиция обнаружила майнинговую ферму, в которой работало более пяти тысяч устройств. Ущерб оценили в 260 тысяч долларов. После обстрела энергоструктуры такие точки выявлять стало быстрее, так как аномальное потребление фиксируется проще.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае криптоферма воровала электричество у поликлиники. По данным региональной прокуратуры, майнинговую ферму организовал местный бизнесмен. Летом 2024 года он получил разрешение на открытие производства на территории бывшего цеха завода ЦБК, однако вопреки планам разместил в двух помещениях криптоферму.

