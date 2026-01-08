Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:08, 8 января 2026Мир

На Западе заявили о подготовке ЕС плана по сдерживанию США

Politico: Европа готовит план сдерживания США при нападении на Гренландию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Европейские страны ведут разработку плана сдерживания Соединенных Штатов на случай нападения американских сил на Гренландию. Об этом написало издание Politico со ссылкой на неназванного представителя немецкого правительства.

«Европейские министры работают над ответом на призыв президента США к захвату датской территории», — сказано в сообщении.

Как отмечается, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль работает над планом со своими коллегами, который может включать европейское сдерживание в случае, если Штаты попытаются атаковать или захватить Гренландию.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс назвал жалким зрелищем заявления европейцев о Венесуэле и Гренландии. Он напомнил, что за последний год США бомбили семь стран, и ни в одном из случаев не было поддержки ООН и даже попытки Вашингтона заручиться подобной поддержкой.

6 января европейские лидеры сплотились вокруг Дании и призвали американского лидера Дональда Трампа уважать границы на фоне интереса США к Гренландии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. Несколько городов погрузились во тьму, а ТЭЦ остановили работу

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    В ЕС призвали готовиться к прямой конфронтации с Трампом

    Опубликовано видео захваченного российского танкера Marinera

    Ушел из жизни легендарный хоккеист и создатель стиля «бабочка»

    Вэнс обрушился с критикой на европейцев из-за Гренландии

    В США призвали не обращать внимание на Зеленского и помириться с Россией

    На Западе заявили о подготовке ЕС плана по сдерживанию США

    Российский хоккеист подрался с одноклубником Овечкина во время матча НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok