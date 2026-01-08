На Западе заявили о подготовке ЕС плана по сдерживанию США

Politico: Европа готовит план сдерживания США при нападении на Гренландию

Европейские страны ведут разработку плана сдерживания Соединенных Штатов на случай нападения американских сил на Гренландию. Об этом написало издание Politico со ссылкой на неназванного представителя немецкого правительства.

«Европейские министры работают над ответом на призыв президента США к захвату датской территории», — сказано в сообщении.

Как отмечается, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль работает над планом со своими коллегами, который может включать европейское сдерживание в случае, если Штаты попытаются атаковать или захватить Гренландию.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс назвал жалким зрелищем заявления европейцев о Венесуэле и Гренландии. Он напомнил, что за последний год США бомбили семь стран, и ни в одном из случаев не было поддержки ООН и даже попытки Вашингтона заручиться подобной поддержкой.

6 января европейские лидеры сплотились вокруг Дании и призвали американского лидера Дональда Трампа уважать границы на фоне интереса США к Гренландии.