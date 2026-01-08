Названы главные фавориты хоккейного турнира Олимпиады-2026

Букмекеры считают Канаду главным фаворитом ОИ-2026

Букмекеры назвали главных фаворитов хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 в Италии. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Главным претендентом на победу считается команда Канады, успех которой оценивается коэффициентом 2,60. На втором месте расположилась сборная США, на которую можно поставить с коэффициентом 3,20. На то, что олимпийским чемпионом станет Финляндия, принимаются ставки с коэффициентом 9,00.

Действующим олимпийским чемпионом является сборная Финляндии. В финале Игр-2022 команда победила россиян.

Сборная России не примет участия в ОИ-2026. Команда отстранена от всех международных соревнований по решению IHHF с весны 2022 года.