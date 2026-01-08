Ответственного за наркотики на Украине уволили

Кабмин Украины уволил главу Гослекслужбы Романа Исаенко

Главу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) Романа Исаенко уволили. Об этом со ссылкой на соответствующее решение кабмина Украины сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующее решение принято «в связи с получением отрицательной оценки по результатам оценки служебной деятельности в 2025 году». Временно ответственным за ведомство стал его замглавы Владимир Короленко.

ТАСС напоминает, что в ноябре в офисе главы Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски, которые могли быть связаны с делом бизнесмена бизнесмена Тимура Миндича.

В декабре сбежавший с Украины фигурант коррупционного скандала Миндич, которого в прессе называют кошельком президента республики Владимира Зеленского, заявил, что не общается с украинским лидером.

В июне Гослекслужба впервые разрешила импортировать на Украину медицинский каннабис.

В марте ТАСС заметил, что на Украине заработал онлайн-сервис «Электронная конопля».