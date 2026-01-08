Россия выразила тревогу в связи с готовностью США к созданию кризисов

МИД РФ раскритиковал США из-за создания кризисов после инцидента с Marinera

Россия выразила сожаление и тревогу, а также раскритиковала США в связи с их готовностью к созданию кризисов после инцидента с нефтяным танкером Marinera Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

«Сожаление и тревогу вызывает готовность Вашингтона к генерированию острых международных кризисных ситуаций, в том числе применительно к и без того предельно отягощенным разногласиями минувших лет российско-американским отношениям», — говорится в заявлении. В МИД добавили, что, в частности, США пренебрежительно относятся к нормам международного морского судоходства.

Также в ведомстве отметили, что итогом инцидента с Marinera может стать нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике.

Ранее Россия призвала США немедленно прекратить незаконные действия против танкера Marinera, который был захвачен 7 января. Москва отметила, что осмотр и досмотр судна возможны только по согласованию с государством флага.