15:38, 8 января 2026

Способность Дании противостоять США в военном столкновении оценили

Политолог Блохин: Дания не сможет противостоять США в случае военного конфликта
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Tom Little / Reuters

Дания не сможет противостоять США, убежден ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист высказался о способности европейской стороны выступить против Вашингтона в военном столкновении.

«Если действительно что-то там начнется, то Дания неспособна один на один противостоять Соединенным Штатам. А вся Европа вряд ли будет сопротивляться Америке, если США решат взять Гренландию под свой контроль. В реальности Дания и вся Европа неспособны противостоять Соединенным Штатам, если Америка пойдет на такой сценарий», — заметил Блохин.

Ранее газета Berlingske со ссылкой на Минобороны Дании напомнила, что королевский указ от 1952 года, предусматривающий возможность открыть огонь на поражение в случае вторжения в Гренландию, остается в силе. Отмечается, что военнослужащие, защищающие остров, могут немедленно открыть огонь на поражение без предупреждения высшего руководства.

4 января Дональд Трамп заявил, что Гренландия необходима для Соединенных Штатов. Он объяснил свои слова тем, что остров окружен российскими и китайскими кораблями, потому он нужен США для обороны.

