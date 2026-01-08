Реклама

Экономика
05:59, 8 января 2026Экономика

Трамп захотел серьезно сбить цены на нефть

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nicole Combea — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп захотел сбить цены на нефть до 50 долларов за баррель. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Кроме того, американский лидер планирует взять под контроль венесуэльскую госкомпанию PDVSA.

По данным издания, Штаты могут получить часть управления PDVSA, включая покупку и перепродажу значительной доли ее нефти — в том числе через совместные проекты с Chevron.

Ранее стало известно, что план Трампа по возрождению нефтяной инфраструктуры Венесуэлы обойдется в 100 миллиардов долларов.

До этого глава Белого дома заявил, что США на данном этапе думают больше о восстановлении нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, чем о выборах там.

