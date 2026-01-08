Трамп захотел серьезно сбить цены на нефть

WSJ: Трамп захотел сбить цены на нефть до $50 за баррель

Президент США Дональд Трамп захотел сбить цены на нефть до 50 долларов за баррель. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Кроме того, американский лидер планирует взять под контроль венесуэльскую госкомпанию PDVSA.

По данным издания, Штаты могут получить часть управления PDVSA, включая покупку и перепродажу значительной доли ее нефти — в том числе через совместные проекты с Chevron.

Ранее стало известно, что план Трампа по возрождению нефтяной инфраструктуры Венесуэлы обойдется в 100 миллиардов долларов.

До этого глава Белого дома заявил, что США на данном этапе думают больше о восстановлении нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, чем о выборах там.