22:44, 8 января 2026Бывший СССР

Учебные заведения на Украине решили перевести на дистанционку

На Украине школы и вузы могут перевести на дистанционное обучение из-за погоды
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Школы и вузы на Украине собираются перевести на дистанционное обучение из-за плохих погодных условий, заявила украинский премьер Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

В сообщении Свириденко, указывается, что Министерство образования и науки, совместно с другими центральными органами исполнительной власти, областными и Киевской городской военными администрациями, обязано незамедлительно рассмотреть вопросы временного приостановления очного образовательного процесса и перехода на дистанционную форму обучения либо продления зимних каникул как минимум до 19 января.

Как уточнила премьер-министр, под это решение попадают учреждения дошкольного, общего среднего, среднего специального и высшего образования. Все решения будут приняты в срочном порядке с учетом заключений соответствующих комиссий и текущей обстановки в регионах.

Ранее сообщалось, что Украину ждет крайне тяжелая зима. Как заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, Россия смогла вывести из строя 60 процентов украинского производства электроэнергии, что неизбежно скажется на боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также отметил, что РФ превосходит Украину по численности войск.

