Бывший СССР
11:26, 8 января 2026Бывший СССР

Украинские танкисты сгорели заживо из-за заваренных люков

РИА Новости: ВСУ заварили люки своим танкистам, солдаты сгорели заживо
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Украинское командование в 2022 году распорядилось заваривать люки танков с военными перед тем, как отправить их на передовую. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова беженки из поселка Ставки.

Она рассказала, что, когда ВС России ударили по украинским танкам, солдаты не могли выбраться из-за заваренных люков и сгорали заживо. Российские бойцы не смогли их достать и спасти.

Незадолго до этого также появилось видео уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) FPV-дроном.

Помимо этого, несколько танков Т-84 «Оплот», которые остаются на вооружении ВСУ, модернизировали.

