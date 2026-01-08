Реклама

08:23, 8 января 2026Спорт

Ушел из жизни легендарный хоккеист и создатель стиля «бабочка»

НХЛ: Умер легендарный канадский хоккеист и создатель стиля «бабочка» Гленн Холл
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В возрасте 94 лет ушел из жизни легендарный канадский хоккейный вратарь и создатель стиля «бабочка» Гленн Холл. Об этом сообщили на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Спортсмен по прозвищу «Мистер вратарь» умер в больнице Стоуни-Плейн в Альберте 7 января.

«Гленн Холл был воплощением того, к чему стремятся все хоккейные вратари. Гленн, которого метко прозвали "Мистер вратарь", был крепким, надежным и потрясающе талантливым игроком», — отметил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Гленн Холл дебютировал в НХЛ в сезоне 1952/1953 годов, совсем недолго поиграв за «Ред Уингз». Вратари тогда использовали стиль игры стоя: отбивая шайбы перчатками, клюшками или коньками, ложась на лед только при крайней необходимости.

Холл же опускался на колени и широко расставлял щитки в форме буквы V, чтобы закрыть углы ворот, спина постоянно оставалась прямой, чтобы быстро встать, а клюшка располагалась так, чтобы шайба не пролетела между ног. Позже этот стиль начал называться «бабочкой» и активно использоваться в хоккее.

Гленн Холл также единственный вратарь, который провел рекордные 502 матча подряд без маски, ему наложили 300 швов.

Ранее стало известно о смерти бразильского игрока футзального клуба «Норильский никель» Алекса Фелипе.

