В Госдуме ответили на заявление США о притворстве танкера Marinera российским

Депутат Чепа допустил, что путаница в документах танкера Marinera может быть

Путаница в документах захваченного США танкера Marinera может быть, допустил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса о притворстве судна российским для обхода санкций.

«Введено 30 с лишним тысяч санкций, с помощью которых пытались разорвать в клочья нашу экономику еще четыре года назад. Но ничего не произошло. Отчасти потому, что огромное количество стран заинтересовано в продолжении сотрудничества с Россией. Находились возможности и пути обхода этих санкций. Поэтому, конечно, может существовать большое количество и разнообразие документов», — отметил Чепа.

Путаница в документах может быть. Я думаю, что разберемся Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее Вэнс назвал захваченное судно Marinera «фальшивым российским танкером». По его словам, таким образом танкер пытался обойти американские санкции.

7 января американские военные захватилив Северной Атлантике судно Marinera, которое несколько недель шло под российским флагом после того, как смогло прорваться через морскую блокаду Венесуэлы. Российские власти заявили, что танкер имел временное разрешение на хождение под флагом РФ, а также подтвердили, что на борту находятся россияне.