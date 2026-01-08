Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:46, 8 января 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме ответили на заявление США о притворстве танкера Marinera российским

Депутат Чепа допустил, что путаница в документах танкера Marinera может быть
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: US EUROPEAN COMMAND via X / Reuters

Путаница в документах захваченного США танкера Marinera может быть, допустил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса о притворстве судна российским для обхода санкций.

«Введено 30 с лишним тысяч санкций, с помощью которых пытались разорвать в клочья нашу экономику еще четыре года назад. Но ничего не произошло. Отчасти потому, что огромное количество стран заинтересовано в продолжении сотрудничества с Россией. Находились возможности и пути обхода этих санкций. Поэтому, конечно, может существовать большое количество и разнообразие документов», — отметил Чепа.

Путаница в документах может быть. Я думаю, что разберемся

Алексей Чепапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее Вэнс назвал захваченное судно Marinera «фальшивым российским танкером». По его словам, таким образом танкер пытался обойти американские санкции.

7 января американские военные захватилив Северной Атлантике судно Marinera, которое несколько недель шло под российским флагом после того, как смогло прорваться через морскую блокаду Венесуэлы. Российские власти заявили, что танкер имел временное разрешение на хождение под флагом РФ, а также подтвердили, что на борту находятся россияне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны Дании подтвердило готовность ударить по контингенту США

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Раскрыт состав экипажа захваченного США танкера Marinera

    На Украине мобилизовали мужчину без части тела

    Девять мирных жителей погибли в ДНР после удара украинской армии по наводке волонтера

    ВС России взяли под контроль Братское в Днепропетровской области

    Бетербиев ответил на вопрос о желании провести бой с Махачевым

    В Госдуме ответили на заявление США о притворстве танкера Marinera российским

    ВСУ начали переброску резервов в ДНР и под Харьков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok