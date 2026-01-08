В России отреагировали на призыв Зеленского к США захватить Кадырова как Мадуро

Депутат Швыткин назвал позорищем призыв Зеленского к США захватить Кадырова

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к США высадить десант в Чечне и захватить главу республики Рамзана Кадырова, как Вашингтон сделал это с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, — позорище со стороны украинского лидера и признак его слабости, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Прежде всего, я бы сказал, что Зеленский — позорник. И это даже корректно я говорю. Он призывает США действовать террористическими методами. Тем более в отношении одного из руководителей субъектов Российской Федерации», — заявил Швыткин.

Депутат отметил, что суверенитет России находится под надежным обеспечением безопасности.

«Чеченская Республика — субъект Российской Федерации. Безусловно, Чеченская Республика входит полноценно в состав нашего государства, и всеми силами будет обеспечена защита в случае, если такие попытки будут. Это позорище со стороны Зеленского. Признак его слабости. В очередной раз он это показал», — добавил политик.

Попытка совершения террористского акта в отношении Чеченской Республики и ее лидера Рамзана Кадырова будет расцениваться как попытка совершения террористического акта в отношении нашей страны в целом Юрий Швыткин заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

7 января Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и захватить главу республики Кадырова. По аналогии с тем, как Вашингтон сделал это с венесуэльским лидером Мадуро.

Позднее также Кадыров назвал украинского лидера чертом. Он добавил, что «враг может войти в Чечню, но выйти уже не получится».