Мир
03:00, 8 января 2026Мир

В США раскрыли настоящего главного врага России

Джонсон: Великобритания больше других государств хочет навредить России
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Великобритания больше, чем другие западные государства, стремится навредить России уже на протяжении как минимум 170 лет, но у нее ограниченные ресурсы. Такое мнение в эфире YouTube-канала выразил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки (США) Ларри Джонсон.

«Британцы в наибольшей степени озабочены Россией, сдерживанием России. Это просто навязчивая идея британцев, по крайней мере, с Крымской войны. То есть получается 170 лет. Проблема британцев в том, что у них ограниченные возможности», — отмечает Джонсон.

Экс-сотрудник ЦРУ уверен, что британцы могут быть жесткими, но у них не хватит сил, чтобы переломить ход конфликта в пользу Украины. По мнению Джонсона, Украина не имеет абсолютно никаких шансов на победу.

Кроме того, Джонсон уверен, что британцы продолжают помогать Украине поставками оружия и финансированием только из-за того, что Запад убедился в том, что у его нет надежных источников информации в России.

«Он (Запад — прим. «Ленты.ру») полагается на информацию украинцев. И Запад поверил, что все, что нужно сделать — разрушить нефтяной сектор. Россия рухнет, и мы сможем захватить страну», — добавил Джонсон.

Ранее американский военный аналитик указал на хамское отношение западных специалистов к россиянам, которые превосходят их по уровню профессионализма.

