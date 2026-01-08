Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:55, 8 января 2026Мир

Венесуэла на деньги от продажи нефти будет закупать товары только одной страны

Трамп: Венесуэла на деньги от продажи нефти будет закупать товары только у США
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил о том, что Венесуэла на деньги, полученные от продажи нефти, будет закупать продукцию только американского производства.

«Мне только что сообщили, что Венесуэла собирается закупать только товары американского производства на деньги, которые она получит от нашей новой нефтяной сделки», — написал Трамп, не раскрывая источников.

Венесуэла обязуется вести бизнес с США в качестве своего главного партнера. Закупать у Америки страна будет лекарства, медицинское оборудование, оборудование для электросетей, сельхозпродукцию и другие товары.

Ранее Минэнерго США заявило о работе с Венесуэлой над сделкой по нефти, а министр энергетики Крис Райт отметил, что нефть никто у Венесуэлы красть не собирается, просто Америка будет контролировать доходы от ее продажи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Протесты охватили большую часть Ирана. Люди стреляют в силовиков, США грозят вмешательством, а аятолла готовит план побега

    Ледник Судного дня пришел в движение

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Трамп дал «зеленый свет» законопроекту об усилении санкций против России

    На Западе заговорили о потере смысла существования НАТО при одном условии

    Трамп заставил США выйти из 66 международных организаций

    Немецкие военные попытались сбить неизвестные дроны

    Венесуэла на деньги от продажи нефти будет закупать товары только одной страны

    На Западе оценили положение Украины на поле боя

    На Украине заявили о взятии российскими военными контроля над двумя селами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok