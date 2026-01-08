Венесуэла на деньги от продажи нефти будет закупать товары только одной страны

Трамп: Венесуэла на деньги от продажи нефти будет закупать товары только у США

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил о том, что Венесуэла на деньги, полученные от продажи нефти, будет закупать продукцию только американского производства.

«Мне только что сообщили, что Венесуэла собирается закупать только товары американского производства на деньги, которые она получит от нашей новой нефтяной сделки», — написал Трамп, не раскрывая источников.

Венесуэла обязуется вести бизнес с США в качестве своего главного партнера. Закупать у Америки страна будет лекарства, медицинское оборудование, оборудование для электросетей, сельхозпродукцию и другие товары.

Ранее Минэнерго США заявило о работе с Венесуэлой над сделкой по нефти, а министр энергетики Крис Райт отметил, что нефть никто у Венесуэлы красть не собирается, просто Америка будет контролировать доходы от ее продажи.